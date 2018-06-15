لينجارد يثق في تألق انجلترا التي "لا تعرف الخوف" في كأس العالم

قال جيسي لينجارد إن جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا منح الفريق الثقة للعب بدون خوف قبل افتتاح مشواره في كأس العالم لكرة القدم ضد تونس يوم الاثنين.



وأضاف لينجارد "ساوثجيت جاء بعقلية اللعب بحرية وعدم الخوف والاستمتاع أكثر.



"لذا فهذا ما سنفعله. سنستمتع بكرة القدم وسنلعب بدون خوف وبطريقة مثيرة في الوقت ذاته".



وأضاف "بالتأكيد نريد أن نبلغ النهائي لكننا سنتعامل مع كل مباراة على حدة وسنستعد لكل مواجهة بشكل طبيعي".



وأشار اللاعب البالغ عمره 25 عاما إلى أنه كان من السهل التأقلم مع خطط المدرب ساوثجيت إذ سبق له اللعب تحت قيادته في مراحل الناشئين.



وقال لينجارد "إنه يفهم الطريقة التي ألعب بها. العمل معه على مستوى الناشئين ثم مع المنتخب الأول ساعد كثيرا".



وستلعب انجلترا التي لم تخسر في اخر عشر مباريات ضد بلجيكا وبنما أيضا في المجموعة السابعة.