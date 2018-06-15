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أحد أطفال الشهداء يرتمى فى أحضان الرئيس السيسى .. فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:32 ص
رقية محمد

ارتمى أحد الأطفال من أبناء الشهداء فى أحضان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية التى أقامها الرئيس فى مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير بالتجمع واحتفل مع أسر الشهداء بأول أيام العيد.

وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير خلال حفل افطار الاسرة المصرية للشعب المصرى بشكل عام وأسر شهداء الوطن بشكل خاص.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: "أول أيام عيد الفطر نلتقي بأسر الشهداء الذين لن نستطيع تعويضهم حتى نحتفل معهم سويًا».

وعبر عن تقديره لكل شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم فداء له، مضيفًا: «هذا الشكر ليس مجرد كلمات تقال لإرضاء المواطنين لكن هي حقيقة نابعة من القلب، وحق تقدير يجب أن يُعطى لأصحابه».

وكان الرئيس السيسي وجه التهنئة اليوم للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".

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