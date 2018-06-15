محافظ الدقهلية يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد النصر بالمنصورة

أدى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر بالمنصورة وسط جموع كبيرة من أبناء مدينة المنصورة ويرافقه القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.



جاء ذلك بحضور د اللواء زكى صلاح، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقه شرق الدلتا، اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، اللواء مازن فهمى، رئيس المخابرات العامة لمنطقه شرق الدلتا، اللواء محمد علوان، مدير الادارة العامة للأمن الوطني، اللواء طارق متولى، رئيس الرقابة الإدارية، اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العميد ممدوح الحصى، مدير الادارة العامة للمرور، العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، العقيد احمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، قيادات الاوقاف والازهر، جموع غفيرة من ابناء المنصورة.



وألقى الشيخ طه زياده، وكيل وزارة الاوقاف، خطبه العيد وتحدث فيها عن فضيله الاعياد في الاسلام، مؤكدا انها مناسبة للتسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدا بالسلام، والتراحم والتآلف سنن أرساها رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس الموحدين ودعي ، الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل شر وسوء.



وقدم محافظ الدقهلية، التهنئة لشعب المحافظة بعيد الفطر المبارك متمنيا ان يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وحرص على مصافحه المواطنين عقب اداء الصلاة بالمسجد وتهنئتهم بالعيد المبارك