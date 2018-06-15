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الجمعة 15 يونيو 2018 - 10 : 10 ص
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سعر الذهب اليوم فى مصر
اقتصاد
سعر الذهب اليوم فى مصر
الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:29 ص
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة ، حيث سجل الجرام عيار 18 نحو 554.55 جنيه، وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 647 جنيهًا.
وبلغ عيار 24 نحو 739.40 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 5176 جنيهًا، وحقق السعر العالمي للذهب نحو 1300 دولار للأوقية.
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