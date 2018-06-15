مسئولون يتفقدون حديقة الأورمان في أول أيام العيد .. صور

تفقد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك حديقة الأورمان بالجيزة.



واطمأن المسئولون الثلاثة على الخدمات التي تقدم للزائرين والتي شملت كل وسائل الترفية، حيث رفعت إدارة الحديقة قدرات الحديقة وإعادة تأهيل المسطحات الخضراء وملاهي الأطفال والكافيتريات وصيانة دورات المياه العامة، والغاء الإجازات للعاملين.



من جانبها، وفرت مديرية أمن الجيزة الخدمات الأمنية بالحديقة، كما وفرت هيئة الإسعاف سيارات الإسعاف حتي يستمتع المواطنين بقضاء عطلة عيد الفطر المبارك في جو من الطمأنينة والراحة.