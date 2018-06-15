ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قيادات الشرقية يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد..صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية اليوم بمكتبه اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق وعددًا من القيادات الأمنية لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك .

كما استقبل المحافظ المهنئين من القيادات التنفيذية و الشعبية و أعضاء مجلس النواب ورجال الدين وبعض المواطنين من أبناء المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصرنا الغالية وأن يرزقها نعمة الأمن و الاستقرار .

كما أستقبل محافظ الشرقية المهنئين بعيد الفطر المبارك من الأخوة المسيحيين بالمحافظة و الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكدين أن أعياد المسلمين و المسيحيين هى أعياد لكل المصريين.
قيادات الشرقية يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد..صور
قيادات الشرقية يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد..صور
قيادات الشرقية يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد..صور
قيادات الشرقية يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد..صور
قيادات الشرقية يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد..صور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يقبل رأس أحد أبناء الشهداء ويتبادل تهانى العيد مع الأسر .. فيديو

مؤشرات خطيرة لمشاكل في الجهاز التنفسي.. أخطرها رقم 5

الرئيس السيسي يوزع الآيس كريم على أطفال الشهداء..فيديو

ياسر جلال ومحمد رياض ورانيا ياسين يؤدون صلاة عيد الفطر..صور

مباراة مصر و أوروجواى .. "سواريز" يشدد بأن إيقاف محمد صلاح صعب

السيسى يصافح أبناء الشهداء عقب صلاة عيد الفطر..فيديو

عفو رئاسي لدفعة جديدة من السجناء بمناسبة عيد الفطر

فيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27 اليوم

الجماهير تجبر لاعبي منتخب مصر على هذا الأمر قبل مواجهة أوروجواي

كوبر يحسم مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر واوروجواي

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية فى البنوك

تجنبى عادة تسبب عسر الهضم والإسهال فى عيد الفطر بهذا المشروب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسى يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر .. صور

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر

فيديو

شاهد .. مفاجأة صلاح عبد الله للمصريين في العيد
تامر أمين يوجه رسالة قوية للمنتخب قبل مباراة مصر واوروجواي
بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال
بجودة عالية.. شاهد لقاء مصر وأوروجواي في كأس العالم
الرئيس السيسي يشاهد مع أبناء الشهداء جانبا من عرض « الليلة الكبيرة ».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟