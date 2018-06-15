قيادات الشرقية يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد..صور

استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية اليوم بمكتبه اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق وعددًا من القيادات الأمنية لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك .



كما استقبل المحافظ المهنئين من القيادات التنفيذية و الشعبية و أعضاء مجلس النواب ورجال الدين وبعض المواطنين من أبناء المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصرنا الغالية وأن يرزقها نعمة الأمن و الاستقرار .



كما أستقبل محافظ الشرقية المهنئين بعيد الفطر المبارك من الأخوة المسيحيين بالمحافظة و الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكدين أن أعياد المسلمين و المسيحيين هى أعياد لكل المصريين.