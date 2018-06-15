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حيل سريعة لمقاومة إغراء الكعك

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
عادات سيئة كثيرة يرتكبها الكثيرون على مائدة عيد الفطر بعد فترة كبيرة من الصيام، قلما لا تفكري في جعل عيد الفطر فرصة للإقلاع عن عاداتك الغذائية السيئة، إليك أبرزها يقدمها استشاري التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد" وأبرزها مقاومة إغراء كعك العيد.

- يجب تناول كمية صغيرة من الماء كل ١٠ دقائق، فهذه الطريقة تضمن ملء البطن والإحساس بالشبع.

- شراء كمية قليلة من كعك العيد، حتى لا يكون الإقبال عليه كبيرًا.

- عدم تقديم كمية كبيرة منه للأسرة بل وضع عدد محدود منه.

- مضغ اللبان طالما أن طبق الكعك معروض، حيث إن اللبان يشغل الفم ويشغلك عن تناول الكعك.

- يمكن استخدام بديل سكر البودرة من عند العطار لخفض السعرات الحرارية للكعك.

- الحرص على ممارسة الرياضة طوال أيام العيد لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن كعك العيد، ولتكن رياضة بسيطة مثل المشي والجري الخفيف.

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