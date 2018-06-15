ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مجلس الدولة: الأحكام النهائية واجبة النفاذ ولا يجوز تعطيلها

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:37 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد على
اكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ان الاحكام القضائية النهائية يجب ان تنفذ بأى حال من الاحوال، ولا يجوز لأى شخص، أو جهة، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ الحكم النهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملًا غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه.

أظهرت الجمعية أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها، نزولًا على حجيتها وإعلاءً لشأنها، الأمر الذى لا يسوغ معه قانونًا – مع نهائية الحكم – إعادة مناقشته، أو الامتناع عن تنفيذه، وإنما يتعين التسليم بما قضى به باعتباره عنوانًا للحقيقة، لا سيما أن القانون قد رسم سُبلًا عدة للطعن في الأحكام ووقف تنفيذها، فإذا ما استُنفدت هذه السبل، أو لم يتم ولوجها، فلا مناص من المبادرة إلى هذا التنفيذ.

واضافت فى فتواها الصادر بجلسة 10 مارس الماضى والمقيد بملف رقم 58/1/474 إذ لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملًا غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، حتى يُعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وصولًا إلى الترضية القضائية التي يبتغيها من يلجأ إلى القضاء.

ترشيحاتنا

توقعات نجوم الفن لمباراة منتخبي مصر وأوروجواي.. طارق لطفي وأبو ومنة فضالي يتوقعون الفوز.. وإيهاب فهمي وراندا البحيري يرجحان التعادل.. ورامي صبري متخوف

اللواء عماد صيام رئيسا لقطاع الأمن الوطني

شاهد.. رسالة مؤثرة من مخرج"طايع" لأبطال المسلسل

حكم زيارة المقابر في العيد

رنا سماحة تتوقع نتيجة مباراة مصر وأوروجواي

أحد أطفال الشهداء يرتمى فى أحضان الرئيس السيسى .. فيديو

الأرصاد تحذر من الطقس في أول أيام عيد الفطر

ترامب يفرض رسوما بقيمة 50 مليار دولار على 800 منتج صينى

الرئيس السيسى يحتضن أحد أبناء الشهداء عقب صلاة عيد الفطر .. فيديو

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين بمطار الحديدة

موقع إسرائيلي: تل أبيب ليست متأهبة لمواجهة حزب الله

تخفيض ساعات حظر التجوال بشمال سيناء ساعتين لأداء صلاة عيد الفطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر

شاهد.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر بطرطوس

شاهد.. الآلاف يؤدون صلاة العيد فى مسجد عمرو بن العاص

شاهد..الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالوراق

فيديو

بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال
بجودة عالية.. شاهد لقاء مصر وأوروجواي في كأس العالم
الرئيس السيسي يشاهد مع أبناء الشهداء جانبا من عرض « الليلة الكبيرة ».. فيديو
الرئيس السيسى يغادر مركز المنارة عقب احتفال عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. فيديو
الرئيس السيسى يلتقط صورا مع أبناء الشهداء..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟