مجلس الدولة: الأحكام النهائية واجبة النفاذ ولا يجوز تعطيلها

اكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ان الاحكام القضائية النهائية يجب ان تنفذ بأى حال من الاحوال، ولا يجوز لأى شخص، أو جهة، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ الحكم النهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملًا غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه.



أظهرت الجمعية أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها، نزولًا على حجيتها وإعلاءً لشأنها، الأمر الذى لا يسوغ معه قانونًا – مع نهائية الحكم – إعادة مناقشته، أو الامتناع عن تنفيذه، وإنما يتعين التسليم بما قضى به باعتباره عنوانًا للحقيقة، لا سيما أن القانون قد رسم سُبلًا عدة للطعن في الأحكام ووقف تنفيذها، فإذا ما استُنفدت هذه السبل، أو لم يتم ولوجها، فلا مناص من المبادرة إلى هذا التنفيذ.



واضافت فى فتواها الصادر بجلسة 10 مارس الماضى والمقيد بملف رقم 58/1/474 إذ لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملًا غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، حتى يُعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وصولًا إلى الترضية القضائية التي يبتغيها من يلجأ إلى القضاء.