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سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:09 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
نشرت الفنانة مى عز الدين صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "الانستجرام"، مهنئة جمهورها بحلول عيد الفطر.

وتألقت مى بإطلالة جريئة، حيث أطلت بفستان أزرق متوسط الطول ، ذا أكمام مكشوفة ،وحمل التصميم توقيع علامة karen millen وبلغ سعره 454 ريال سعودى،و نسقت معه حقيبة كلاتش اسود من علامة rula ghalayini"،وبلغت تكلفتها ما يقرب من 2532 ريالا.

فيما بدا شعرها منسدلا على كتفيها ،واختارت ماكياج ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر ،وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة .
سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور
سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور
سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور
سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

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