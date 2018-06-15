الرئيس الإنسان..السيسى يفى بوعده..ويرسم الفرحة والبهجة على وجوه أبناء الشهداء فى أول أيام عيد الفطر المبارك..احتفالية كرنفالية بمركز المنارة..ويؤكد: لن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات شهداء ومصابى مصر

* الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد فى مسجد المشير بصحبة 100 طفل من أبناء الشهداء.

* يقيم احتفالا كرنفاليا لأبناء الشهداء بمركز المنارة ويفاجئهم بمدينة الألعاب.

* يتناول وجبة الإفطار مع الأبناء ويقدم لهم هدايا العيد ويلتقط الصور التذكارية معهم



يوما بعد الآخر يثبت الرئيس عبد الفتاح السيسى حبه اللامحدود وعشقه وانتمائه الكبير لمصر وأبنائها ، ويفى دائما بأى وعد وعهد قطعه على نفسه ، حيث وفى الرئيس السيسى بالوعد الذي قطعه على نفسه فى المؤتمر الدورى الخامس للشباب الذى أقيم قبل شهر رمضان الكريم بيوم واحد ، باحتفاله أول أيام عيد الفطر المبارك مع أبناء وأسر الشهداء وكرر الوعد مرة أخرى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذى أقيم خلال الشهر الكريم .



ووجه الرئيس خلال احتفالية الأسرة المصرية السيسي التحية والتقدير للشعب المصرى بشكل عام وأسر شهداء الوطن بشكل خاص وقال حينها : "أول أيام عيد الفطر نلتقي بأسر الشهداء الذين لن نستطيع تعويضهم حتى نحتفل معهم سويًا ".



وعبر عن تقديره لكل شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم فداء له، مضيفًا: "هذا الشكر ليس مجرد كلمات تقال لإرضاء المواطنين لكن هي حقيقة نابعة من القلب، وحق تقدير يجب أن يُعطى لأصحابه ".



وبالفعل وفى الرئيس اليوم كعهدنا به دائما بالوعد والعهد ، حيث أدى صباح اليوم صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير بالتجمع الخامس فى حضور كبار رجال الدولة، و100 طفل من أبناء شهداء الجيش والشرطة، وشهدت مغادرته معانقة أبناء الشهداء ، وعقب ذلك شارك فى الاحتفالية التى أقيمت فى مركز المنارة للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك مع أبناء وأسر الشهداء ، حيث حرص على مصافحة واصطحاب أبناء الشهداء، فور وصوله مركز المنارة للمؤتمرات، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، كما حرص على تناول وجبة الإفطار معهم.



وقام الرئيس السيسى بتكريم عدد من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة خلال الاحتفالية ، كما حرص الرئيس على إدخال البهجة والسرور على أطفال وأبناء الشهداء من خلال تقديم عدد من الهدايا للأطفال، ورسم علم مصر على وجه أحد الأطفال.



ورحب الرئيس السيسي بأبناء الشهداء، خلال مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين ومنورين الدنيا كلها.. سعدنا وفرحنا ومليتوا الدنيا بركة، وأنا منتظر اليوم ده من شهور والله".



ووجه الرئيس ، الشكر لأسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة ضحايا العمليات الإرهابية، مؤكدا أن الشهداء والمصابين قدموا أرواحهم حتى يعيش المصريون.



وأضاف الرئيس خلال احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك، أن تقديم أرواح الشهداء ليعيش المصريون ليس بثمن هين، قائلا: "ربنا هيجازيهم عن اللي قدموه خير ".



وأكد الرئيس : "لا يمكن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات شهداء ومصابي مصر أبدا، وهتجدونا دايما موجودين والدولة موجودة ".



وقضى الرئيس السيسى وقتا كبيرا مع الأطفال حيث شاهد معهم فقرة للساحر العالمى ريتشارد فور جى ، كما قدمت أصغر أعضاء فريق السيرك القومى وردة للرئيس السيسى أثناء تقديم فقرة السيرك فى الاحتفالية .



كما قدمت إحدى أبناء الشهداء المصحف الشريف كهدية للرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء الاحتفالية .



واصطحب الرئيس الأطفال لمدينة الألعاب داخل مركز المنارة بالتجمع الخامس، حيث فوجىء الأطفال بوجود العديد من الألعاب المختلفة، بالإضافة إلى وجود ماكينة الآيس كريم والحلوى ، وقدم الرئيس السيسى الهدايا للاطفال بمناسبة العيد ووزع عليهم وجبات الأفطار بنفسه ، كما حرص على تقبيل رأس وحمل الأطفال الصغار الرضع والتقط الصور التذكارية مع الأطفال وشاهد معهم جانبا من عرض مسرحية الليلة الكبيرة فى جو ملىء بالفرحة والبهجة والسعادة بحلول عيد الفطر المبارك.



وفى نهاية الاحتفالية غادر الرئيس السيسى مركز المنارة ، مصافحا أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الذين تواجدوا فى الاحتفالية .

