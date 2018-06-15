سعر الدولار اليوم فى البنوك

شهد سعر صرف الدولار استقرارا ملحوظا فى التعاملات الرسمية الصباحية اليوم الجمعة ، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار 17.80 جنيه للشراء مقابل 17.90 جنيه للشراء.



وسجل الدولار فى بنك القاهرة، ١٧.٧٨جنيه للشراء، ١٧.٨٨ جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي، تراجع سعر الدولار قرشا واحدا ليسجل ١٧.٧٧جنيه للشراء، ١٧.٨٧جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ، تراجع سعر الدولار قرشا واحدا ليبلغ ١٧.٨١جنيه للشراء والبيع ١٧.٩١جنيه.



في حين استقر سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر عند مستوى ١٧.٧٨ جنيه للشراء، ١٧.٨٨جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند ١٧.٨٠جنيه للشراء، ١٧.٩٠جنيه للبيع.



وفي البنك العربي الأفريقي، استقر سعر الدولار عند ١٧.٨١جنيه للشراء، ١٧.٩١ جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر الدولار عند ١٧.٨٢جنيه للشراء ، ١٧.٩٢جنيه للبيع.