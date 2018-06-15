شاهد رسالة من فناني مصر للمتشائمين قبل مباراة أوروجواي

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو لمؤازرة منتخب مصر بكأس العالم يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن فى مقدمتهم إبراهيم نصر وأحمد مكي وهشام ماجد ومنة شلبي ومحمود حميدة وسيد رجب وماجد الكدواني فتحي عبد الوهاب واوس اوس.



ودعا النجوم من خلال الفيديو المصريون للتفاؤل والفرحة بمنتخب مصر والبعد عن التشاؤم وإغلاق الطريق أمام كل من يحاول تصدير اليأس لقلوبهم.



ويلعب منتخب مصر ظهر اليوم الجمعة أولى مبارياته بكأس العالم عندما يلاقي نظيره أوروجواي.