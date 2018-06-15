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أخبار العالم

ترامب يفرض رسوما بقيمة 50 مليار دولار على 800 منتج صينى

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن هذا القرار سيجعل العلاقات بين البلدين أكثر توترًا منذ أن فرض ترامب مؤخرًا رسوم جمركية على واردات الحديد والألومونيوم القادمة من الصين وكندا والاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الولايات المتحدة تستهدف حوالي 800 منتجا بقيمة 50 مليار دولار من الواردات الصينية، في حين أكدت مصادر لـ"جارديان" أن بعض المنتجات قد تم إسقاطها من القائمة الأولية.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب لا يعتقد أن بكين لا تزال تحظى بنفس التأثير على كوريا الشمالية التي حظيت به في الماضي، مشيرةً إلى الإعلان الرسمي عن هذه الرسوم سيكون اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن الحكومة الصينية هددت، أمس، بإلغاء اتفاقياتها التجارية مع الولايات المتحدة، حال قرر ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات.

وقال جينج شوانج، المتحدث باسم الخارجية الصينية، "لقد أعلنا بوضوح أنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة، فإن جميع الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد لن تدخل حيز التنفيذ".

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