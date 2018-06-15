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رياضة

ارتفاع سعر محمد صلاح قبل مباراة مصر واوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، الجمعة، أن سعر نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول البريطاني محمد صلاح سيرتفع حال انتقاله إلى فريق برشلونة الإسباني، وذلك بعد إعلان اللاعب أنطوان جريزمان البقاء في نادي أتلتيكو مدريد، ووفقا للصحيفة كان برشلونة يهدف لضم جريزمان.

وكانت تقارير صحفية رجحت أن يترك جريزمان فريقه وأن ينضم لفريق برشلونة، ولكن مع إعلانه البقاء في ناديه أصبح برشلونة في مأزق وسيكون محمد صلاح هو البديل الأول للنادي الإسباني، ما يؤدي لارتفاع سعر صلاح.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن محمد صلاح الذي انتقل إلى ليفربول سجل 44 هدفا وأوصل الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري الأبطال، وأنه سيخوض خلال ساعات مع المنتخب المصري أول مباراة في كأس العالم.

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