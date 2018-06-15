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محافظات

توافد المواطنين على حدائق أسيوط في أول أيام عيد الفطر.. فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
شهدت الحدائق العامة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة، إقبالا من المواطنين منذ الصباح الباكر لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

توافد المئات بمدينة أسيوط على حديقة الفردوس لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وقامت إدارة العبارات النهرية بتشغيل رحلات نيلية من مرسى الحديقة للتنزه بنهر النيل، فيما شهدت الحديقة العامة ببني غالب توافد المواطنين مصطحبين وجبات الفسيخ بينما فضل سكان مراكز أبوتيج وصدفا وساحل سليم والبداري قضاء أول أيام العيد بحديقة الحيوان بمدينة أبوتيج.فيما اعلنت نوادي النقابات وأعضاء هيئة التدريس عن عدم دخول غير أعضائها خلال فترة إجازة العيد.

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط تواجد 11 سيارة إسعاف للطوارئ في مواقع ثابتة على مدار الأربع وعشرين ساعة طوال أيام العيد في مختلف المناطق الحيوية التي يرتادها غالبية مواطنو المحافظة تحسبا لاى طارىء قد يحدث خلال التجمعات والاحتفالات بسبب الزحام الشديد على الحدائق والمتنزهات.

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