شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين بمطار الحديدة

#الحديدة



أبطال العمالقة تسلقت أسوار مطار #الحديدة_الان واشتباكات قوية يخوضها الأبطال pic.twitter.com/bQGuS8Dgo8 — عامر الحميقاني #مقاومه #البيضاء (@amerAlhamiqaniu) June 14, 2018

تداولت وسائل إعلام يمينية لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية الحكومية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبين قوات الحوثي الإرهابية، وذلك بهدف تحرير مطار الحديدة الدولي.وقالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن قوات التحالف العربي تقترب من دخول مطار الحديدة في اليمن للسيطرة على المدينة في أكبر معركة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام، مشيرةً إلى أن طائرات التحالف قصفت المناطق الساحلية جنوب شرقي المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تجمع السكان في الفجر في منطقة مفتوحة حيث تقام صلاة عيد الفطر كل عام.من جانب آخر، ذكرت قناة "العربية" نقلًا عن مصادر عسكرية قولها أن قوات التحالف بقيادة قوات إماراتية تقدمت لتصبح على بعد أمتار من المطار ودخلت منطقة المنظر القريبة.