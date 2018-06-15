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اقتصاد

سعر الأسمنت فى السوق اليوم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:57 ص
ولاء عبد الكريم
سجلت أسعار الأسمنت في تعاملات سوق البناء، اليوم الجمعة ، تراجعا طفيفا، حيث سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 903 جنيهات للطن، متراجعا بنحو جنيهين ، وأسمنت بورتلاند طرة بـ 838 جنيهًا للطن، متراجعا جنيهين ، وتراجع سعر الأسمنت في الشركة القومية للأسمنت الفاخر بنحو 5 جنيهات مسجلا 845 جنيهًا للطن .

وسجل سعر مصر للأسمنت «قنا» 818 جنيها للطن، متراجعا جنيهين ، والعربية للأسمنت «النصر» 805 جنيهات للطن متراجعا 5 جنيهات ، و"السويدي" 898 جنيهًا، متراجعا جنيهين.

وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية «التوفير» 783 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان «الواحة» 750 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 745 جنيهًا للطن.

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