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أخبار العالم

شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
امتلأت ساحات المسجد النبوي بالمصلين، صباح اليوم في صلاة عيد الفطر المبارك، وتجمع الملايين من بقاع الأرض للصلاة في البقعه المقدسة.

وذكرت قناة العربية، الجمعة، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أدى صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة، مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وأعلنت مصر والبحرين والكويت والإمارات ولبنان وسلطنة عمان واليمن والأردن وفلسطين وسوريا أن عيد الفطر يبدأ اليوم الجمعة.
شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر
شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر
شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر
شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر

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