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اقتصاد

بيع 29323 كراسة شروط لحجز 30145 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:00 ص
طارق السباعى
طارق السباعى
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم حتى أمس الأول، بيع 29323 كراسة شروط، لحجز 30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعى – متميز – أكثر تميزًا)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، موضحًا أنه تم بيع 19367 كراسة لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، و7205 كراسات لحجز أراضى الإسكان المتميز، و2751 كراسة لحجز أراضى الإسكان الأكثر تميزًا.

وقال "السباعى": يبدأ الحجز ودفع المقدمات، مع استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات، من يوم الإثنين الموافق 2/7/2018، وحتى يوم الأحد الموافق 22/7/2018، من الساعة 3 : 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك، موضحًا أنه یتم تسلیم الأرض تباعًا خلال فترة محددة بإخطار التخصیص، ومناطق الأراضي متاحة على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.

وأضاف "السباعى": بشأن نظام السداد الخاص بالأراضى المطروحة بالإسكان الاجتماعى، فيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقدًا، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى، أكد أنه يتم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالى: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

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