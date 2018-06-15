رئيس جامعة بنها يهنئ أزار بجائزة الدولة: تقدير لكل العلماء

قدم الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، التهنئة باسمه وباسم جميع النواب والعمداء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة للدكتور أحمد طاهر أزار الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية التى حصل عليها عن مجمل أعماله وأبحاثه العلمية خاصة في مجال التحكم والنظم الديناميكية.



وقال القاضي في بيان، اليوم، إن فوز الدكتور أزار بالجائزة المرموقة يعد تقديرا لكل العلماء والباحثين من جامعة بنها كما يعد دليلا على ما توفره الجامعة من امكانيات لأبنائها لاجراء أبحاثهم والتقدم بها للحصول على الجوائز التى تعد الأرفع في مصر كما يعد حصوله على الجائزة حافزا للزملاء من الأساتذة والباحثين من أبناء الجامعة.