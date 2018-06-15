تجنبى عادة تسبب عسر الهضم والإسهال فى عيد الفطر بهذا المشروب

الحموضة وعسر الهضم من أهم المشاكل التى يعانى منها الكثيرون فى أول أيام عيد الفطر بسبب الإفراط فى تناول الكعك والبسكويت مع أول أيام العيد.



إليك مجموعة نصائح سريعة تساعد على التغلب على مشاكل الهضم فى العيد تقدمها هبة أنور مدربة التغذية الصحية.



نصحت مدربة التغذية الصحية بضرورة تنظيم مواعيد تناول كحك العيد والبسكويت في أول أيام العيد، محذرة من تناوله بكميات كبيرة، حيث إن المعدة بعد فترة طويلة من الصيام يكون الجهاز الهضمي في حالة من الاستقرار والاعتياد على نظام معين في تناول الطعام مما يصعب عملية الهضم وهو الذي يؤدي بدوره إلى عسر الهضم والإسهال، علاوة على الحموضة والانتفاخ.



ولفتت إلى ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف والإقلال من الأطعمة المقلية والحارة والحد من تناول المخللات والتوابل



أشارت إلى ضرورة الإكثار من تناول المشروبات الحمضية فهى تقلل من امتصاص الجسم للدهون، ومن هذه المشروبات "الجريب فروت، البرتقال، والليمون" لذلك يفضل تناولهم بعد حلويات العيد.



ونصحت باختيار قطعة واحدة من كل نوع فى اليوم للاحتفال بالعيد تفاديا لإرباك الهضم و إصابتك بالحموضة .



وأكدت على ضرورة تناول الشاي الأخضر بالليمون بعد تناول الكعك والبسكويت مباشرة لتقليل امتصاص الجسم للدهون مع تناول المشروبات الحارقة للدهون كالقرفة والزنجبيل بعد حلويات العيد،فلهما دور في المحافظة علي نسب سكر الدم طبيعية بشرط ابتعاد مرضى الضغط العالى.

