9.68 مليون جنيه حصيلة بيع كراسات أراضى الإسكان الاجتماعى

أعلن المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تم بيع 19367 كراسة شروط لحجز قطع أراضى الإسكان الاجتماعى والمتاحة بمساحات من 209 إلى 276 مترا مربعا، والمتاحة بفروع بنك الإسكان والتعمير منذ بداية شهر مايو الماضى.



وأضاف "السباعى" أن عائد البيع لكراسات الشروط سجل نحو 9.683 مليون جنيه تقريبا، ومتوقع أن يتزايد إقبال المواطنين على شراء الكراسات عقب إجازة عيد الفطر، خاصة أنه متبقى نحو شهر على بدء سداد مقدمات الحجز المقرر فى 22 يوليو المقبل.



وأكد "السباعى" أنه تم طرح 14248 قطعة أرض ضمن القرعة الحالية للإسكان الاجتماعى بــــ12 مدينة جديدة، وموزعة كالتالى: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

