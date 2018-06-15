رئيس حدائق الحيوان: عروض خاصة للسيرك والدببة والفيل خلال العيد.. ثلج وآيس كريم ومكيفات لحماية الحيوانات من الحرارة .. وتوفير عربات تصادمية وسينما 7D بحديقة الجيزة .. فيديو وصور

رئيس حدائق الحيوان في حوار لـ«صدى البلد»:

3 محاور رئيسية لا ستعدادات حديقة حيوان الجيزة خلال العيد

بناء مدينة ترفيهية كاملة تشمل عربات تصادمية و2 سينما 7D

بناء 4 دورات مياه جديدة بمستوى فندقي لذوي الاحتياجات الخاصة

عروض خاصة للسيرك والدببة والفيل خلال العيد

زيادة 40% في إعداد الحيوانات والطيور في الحديقة

العمل على الجانب النفسي للحيوان حتى لا يصاب بالملل

ثلج وأيس كريم وتكيفات لحماية الحيوانات من درجات الحرارة العالية



تستعد حديقة حيوان الجيزة منذ صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطر.



وأكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، أن استعدادات حديقة حيوان الجيزة لعيد الفطر تمت على 3 محاور رئيسية الأول راحة الجمهور والثاني حماية الحيوانات والثالث مواجهة التكدس.



راحة الجمهور

وأضاف رجائي خلال حواره مع "صدى البلد": "قمنا ببناء مقاعد خشبية جديدة وطلاء الجدران والمقاعد وزيادة المساحات الخضراء، وأحضرنا 3600 شتلة لزيادة المساحات الخضراء، كما قمنا ببناء منطقة ترفيهية جديدة بالكامل بها عربات تصادمية و2 سيمنا 7D، ولدينا 3 قطع من الطفطف الذي أضاف متعة للجمهور".



أما فيما يخص منظومة النظافة، أكد رجائي ان منظومة النظافة أصبحت تدار على أعلى مستوى بعد الشكاوي الكثيرة من المواطنين، لافتا الى انه تم صيانة جميع دورات المياة، وبناء 4 دورات مياة جديدة بمستوى فندقي لذوي الإحتياجات الخاصة، والخدمات أصبحت لائقة ومرضية للجمهور.



صحة الحيوانات

أما فيما يخص المحور الثاني، أوضح رئيس حدائق الحيوان، ان حديقة الجيزة اتبعت خطة إكثار أسفرت عن زيادة 40% في إعداد الحيوانات والطيور، بفضل التغذية الجيدة على أعلى مستوي طبقا للمعايير العالمية، والرعاية البيطرية واتباع خطة كاملة للتحصينات، بحيث أصبحت الحديقة خالية من أي أوبئة.



وأكد رجائي أنه تم العمل على الجانب النفسي للحيوان ومحاكة البيئة الخاصة به حتى لا يصاب بالملل، إلى جابت إعتماد خطة لتبديل الزيادات في حيوانات الحديقة مع الحدائق الدولية، اسفرت عن حصول الحديقة على حيوانات المها العربي والدب الروسي والكانجارو الأحمر والأبيض وبعض أنواع الزواحف.



ولفت رجائي إلى أن الدولة ترفض منذ 7 سنوات الموافقة على ميزانية لشراء حيوانات لحدائق الحيوان نظرا لإرتفاع أسعارها.



إجراءات مواجهة التكدس

وحول التكدس الذي يصيب الحديقة في المناسبات، أكد رجائي أنه تم إلغاء الأجازات والراحات للعاملين بالحديقة، وفتح بوابات الطوارئ، وكافة منافذ الحديقة التي تبلغ 17 منفذ لمنع التكدس.



وأشار رئيس الحدائق، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة على أن يتابع رجال الشرطة الزوار بداية من شباك التذاكر حتى داخل الحديقة، وتم التنسيق مع الدفاع المدني لتوفير سيارات إطفاء الحريق بجانب تواجد سيارتين إسعاف بداخل الحديقة، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير معسكرات الكشافة لتجميع الأطفال التائهين من خلال منظومة لا تستغرق أكثر من 10 دقائق لإعادتهم إلى آبائهم.



عروض العيد

وأكد رجائي أن الحديقة أعدت برنامجا كاملا لزوار الحديقة في العيد، تتضمن عرض السيرك والمكتبة المتنقلة والمتحف الحيواني، وإتاحة جميع الحيوانات أمام الجمهور خلال العيد.



وأكد أنه تم إعداد برنامج كامل لمواجهة درجات الحرارة خلال فترة العيد وخاصة بالنسبة للدببة والفيل حيث ستكون لهم ساعات للراحة يوميا، وإمدادهم بالثلج والأيس كريم ونظام تبريد كامل بالمبايت لحمايتهم من درجات الحرارة المرتفعة.



خطط التطوير لباقي الحدائق

أوضح رئيس حدائق الحيوان أنه تم تجديد كامل مباني حديقة الإسكندرية بناءا على خطة تطوير كاملة حيث لم تمتد لها الصيانة منذ إنشائها، لافتا إلى أنه تم إمدادها بالحيوانات اللازمة، كما بدأت الإدارة خطة التطوير في الفيوم وطنطا.