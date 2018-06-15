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اقتصاد

رسلان: حملات توعية بأهمية المياه بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف والتعليم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:01 م
رسلان
رسلان
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة والشركات التابعة لها تقوم بتنظيم حملات توعوية ولقاءات جماهيرية مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعى بقيم المياه وضرورة الحفاظ عليها.

وأوضح رسلان، أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والبيئة، والثقافة، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية، بهدف نشر ثقافة الحفاظ على المياه واستخدامها بالشكل الأمثل خاصة أن حصة مصر من المياه ثابتة وأعداد السكان فى تزايد مستمر لذا من الضرورى أن نعمل بصفة مستمرة على ترشيد الاستهلاك وتحسين التعامل مع المياه.

يذكر أن القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعلنت بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك عن رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات تتطرأ خلال إجازة العيد وضمان استمرار تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين.

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