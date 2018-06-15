مطالب بخريطة للصناعات النسيجية

أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أهمية التوفيق بين السياسات الزراعية واحتياجات الصناعة الوطنية من الأقطان، مشيرا إلى أن زراعة القطن قصير التيلة يدعم التوجهات الحالية للدولة للحد من الاستيراد.



وأضاف أن الحكومة حريصة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية.



وأشار إلى أهمية الاستراتيجية القومية التى تعدها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءا من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.



طالب الوزير بضرورة إيجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعى للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذى يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلى، والمطلوب من الغزول و الأقطان المستوردة ومن ثم وضع أولويات في جذب استثمارات خارجية فى كافة حلقات سلسلة الإنتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته.



