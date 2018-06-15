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محافظات

مدير أمن الغربية يتابع تأمين احتفالات عيد الفطر..صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
محمد عبد الخالق
أدى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية يرافقه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء أحمد عمر مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأحمدى بطنطا .

كما تفقد مدير الأمن خدمات تأمين المسجد الأحمدي بطنطا عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك.وتم متابعة خطة تأمين المسجد الأحمدي بطنطا وكيفية العمل على تكثيّف إجراءات تأمين المساجد والأضرحة .

كما أصدر مدير الأمن تعليمات بتكثيف الإجراءات الأمنية للتصدي لأي أعمال إرهابية أو إجرامية، في محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية، وتسيير دوريات متواصلة في الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما وجه بتشغيل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد على مدار 24 ساعة..وسط انتشار مكثف لرجال المرور حيث قاموا بمنع توقف أية سيارات في محيط دور العبادة.

وشدد مدير الأمن على إستنفار :كافة خطط تأمين المنشآت الشرطية والمنشآت الهامة مؤكدا على دقة فحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أية سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية ودور العبادة.

كما وجه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن .

ووعي "حسونه " القوات بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر في الآونة الأخيرة و تحقيق السيطرة الأمنية وحسن معاملة الجمهور والتحلي بالكياسة وضبط النفس.وارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.

مدير أمن الغربية يتابع تأمين احتفالات عيد الفطر..صور
مدير أمن الغربية يتابع تأمين احتفالات عيد الفطر..صور
مدير أمن الغربية يتابع تأمين احتفالات عيد الفطر..صور
مدير أمن الغربية يتابع تأمين احتفالات عيد الفطر..صور

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