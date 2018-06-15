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محافظات

إقبال من المواطنين على الحدائق والمنتزهات العامة بالغربية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:12 ص
صدى البلد
محمد عبد الخالق
شهدت محافظة الغربية اليوم الجمعة انتشار دوريات أمنية لتأمين الطرق وتشديد الكمائن من خلال تفتيش السيارات وتكثيف الإجراءات الأمنية على المنشآت العامة والحيوية والأماكن التي تشهد تردد المواطنين عليها والحدائق والمنتزهات وساحات صلاة العيد.

كما شهدت مناطق الساحات الرئيسية باستاد طنطا الرياضى وساحة كوبرى الرباط بكفر حجازى بالمحلة الكبرى توافد الآلاف حيث تستوعب الساحة منهم أكثر من 10 آلاف مصل وتم تخصيص أماكن خاصة بالنساء.

كما أدى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية والقيادات التنفيذية والأمنية وآلمئات من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ ومدير الأمن والقيادات التهنئة بالعيد مع المواطنين وهنئوا المواطنين بالعيد .
إقبال من المواطنين على الحدائق والمنتزهات العامة بالغربية
إقبال من المواطنين على الحدائق والمنتزهات العامة بالغربية
إقبال من المواطنين على الحدائق والمنتزهات العامة بالغربية
إقبال من المواطنين على الحدائق والمنتزهات العامة بالغربية
إقبال من المواطنين على الحدائق والمنتزهات العامة بالغربية

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