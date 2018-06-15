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أخبار البلد

مبادرة مصر أحلي: بث مباشر لأجواء مباريات المنتخب فى روسيا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:16 م
أسماء رؤوف المرشدة
أسماء رؤوف المرشدة السياحية
محمد الاسكندرانى
قالت أسماء رؤوف المرشدة السياحية و صاحبة مبادرة مصر أحلي، أن وجود المبادرة اليوم في روسيا خلف المنتخب المصري ، واجب وطني ، مشيره إلي أن المبادرة سوف تقوم بنقل أجواء مباريات المنتخب عبر تقنية البث المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، و أن المبادرة تهدف أيضا إلي استغلال ظهور اللاعب الدولي محمد صلاح صاحب الشعبية الكبيرة في دعوة الروس إلي الضغط من أجل عودة الطيران العارض إلي شرم الشيخ.

و أضافت في تصريحات صحفية أن شركات السياحة الروسية ، هي الأخرى ترغب في عودة حركة السياحة الروسية إلي شرم الشيخ و كافة المقاصد المصرية ، لافتة إلي أن شركة تيز تور الروسية هي من تحمست لفكرة نقل أجواء مباريات المنتخب المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، و أعلنت عن رعايتها لمبادرة مصر أحلي في المونديال.

ومن جانبه قال هاني أسامة المدير الإداري بإحدى شركات السياحة أن المشجعين الذين سافروا من خلال الشركة كانت استعادتهم تتمثل في التعرف على أماكن المزارات السياحية والأماكن التي تقدم الوجبات الحلال والتعرف أيضًا على وسائل التنقلات المختلفة التي من الممكن أن يستخدموها من أجل التنزه في المدن الروسية التي تستضيف المباريات، والتعرف أيضًا على كيفية مشاهدة تدريبات المنتخب لملاقاة الاعبين والجهاز الفني لالتقاط الصور التذكارية معهم والتعرف أيضًا على التجهيزات التنظيمية التي تقوم بها الشركة من أجل ضمان الحصول على أفضل مستوى للخدمة.

و أضاف سلامة حامد مدير السياحة في إحدى الشركات أن الشركة ا استطاعت أن تنال ثقة أكثر من 1000 مشجع مصري موضحا أن هناك أكثر من 30 مندوب مصري يتحدثون الروسية بطلاقة ولهم خبرة طويلة في المحافل الرياضية الدولية ، كذلك وجود فريق إداري مصري مرافق للمشجعين لضمان مستوى الخدمة كما يوجد أكثر من 30 أتوبيس سياحي يراعى معايير السلامة العالمية يقوم بنقل المشجعين إلى الملاعب التي تستضيف مباريات منتخبنا الوطني.

كما تم تخصيص فرع للشركة في كل مدينة روسية يقوم بتقديم المساعدة للمشجعين في أي وقت ، يتواجد في كل فندق تابع للشركة عدد 2 مندوب لمتابعة أحوال النزلاء من المشجعين.

وأوضح أنه يتم تقسيم الجمهور من المشجعين إلى مجموعات وكل مجموعة يتواجد معها مندوب مرافق من الشركة لضمان تحقيق كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.

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