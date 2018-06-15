ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

عباس: 4.1 مليون جنيه عائد بيع كراسات أراضى الإسكان الأكثر تميزا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:16 م
وليد عباس
وليد عباس
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم بيع 2751 كراسة لحجز أراضى الإسكان الأكثر تميزًا منذ طرحها للبيع فى مايو الماضى، وذلك لـ 5271 قطعة أرض بمساحات تصل إلى 1500 متر مربع فى 15 مدينة جديدة.

وأضاف المهندس وليد عباس لـــــ"صدى البلد"، أن عائد بيع كراسات الشروط لأراضى الإسكان الأكثر تميزا بلغ حوالي 4.12 مليون جنيه تقريبا.

وقال معاون وزير الإسكان، إن الأراضى المطروحة ضمن الإسكان الأكثر تميزا توجد فى المدن التالية: 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

ترشيحاتنا

شاهد... إعلامي انجليزي يسخر من سواريز عن طريق محمد صلاح

بث مستمر.. مواجهة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم

حكم قمة الأهلى والزمالك : هدف أوروجواي بمرمى مصر غير شرعى

حنان ترك للمنتخب: فخورين بيكم كلكم والأحسن جاي إن شاء الله

مصر و اوروجواي ..مدرب الأهلي يحلل الهزيمة..ويضع روشتة الفوز على روسيا

تعرف على إصابة طارق حامد وموقفه من مواجهة روسيا

شاهد.. الشناوى ينقذ مصر من انفراد سواريز و حامد يخرج مصابا

مشاهدة مباراة المغرب و إيران بكأس العالم .. بث مباشر

شاهد.. حارس أوروجواي ينقذ شباكه من أقدام تريزيجيه

شاهد.. الشناوي ينقذ شباك منتخب مصر من تسديدة كافانى

الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد شديد الحرارة مع رياح وأتربة

نيران صديقة تمنح إيران 3نقاط من المغرب بـ كأس العالم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

حملة اكتشف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور

فيديو

بجودة عالية .. شاهد مباراة إسبانيا والبرتغال
شاهد.. مشجع منفعلا على كوبر: نزل صلاح وابعده عن الاحتكاكات
مشاهدة مباراة إسبانيا والبرتغال .. بث مباشر
شاهد.. كواليس مهمة من مباراة مصر و اوروجواي في المونديال
بث مستمر.. مواجهة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟