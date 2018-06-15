عباس: 4.1 مليون جنيه عائد بيع كراسات أراضى الإسكان الأكثر تميزا

قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم بيع 2751 كراسة لحجز أراضى الإسكان الأكثر تميزًا منذ طرحها للبيع فى مايو الماضى، وذلك لـ 5271 قطعة أرض بمساحات تصل إلى 1500 متر مربع فى 15 مدينة جديدة.



وأضاف المهندس وليد عباس لـــــ"صدى البلد"، أن عائد بيع كراسات الشروط لأراضى الإسكان الأكثر تميزا بلغ حوالي 4.12 مليون جنيه تقريبا.



وقال معاون وزير الإسكان، إن الأراضى المطروحة ضمن الإسكان الأكثر تميزا توجد فى المدن التالية: 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.