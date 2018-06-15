اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية فى العام المالى الجديد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الوزارة تستمر في تنفيذ دورها الوطني مؤكدة أن العمل يجري الآن على تنفيذ خطط الإصلاح الإداري والخدمات التي تخص المواطنين في المرحلة الأولى باعتبارها الأولوية التي تضعها الحكومة نصب أعينها.



وأضافت وزيرة التخطيط أن خطة العام المالي الجديد 2018/2019 تراعي الموازنة بين كافة القطاعات وتهتم بالفئات الأولي بالرعاية والقري والمحافظات الأكثر احتياجًا.



وفى سياق أخر أدي د.أحمد كمالى مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نائبًا لوزيرة التخطيط لشئون التخطيط.



ومن جانبه قال د.أحمد كمالي إن دور التخطيط ليش بالدور اليسير مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا علي العديد من البرامج والخطط الخدمية في المقام الأول والتي تصب في صالح المواطن المصري.



وجدير بالذكر أن د.أحمد كمالي كان قد تخرج من قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991، وحصل على ماجستير الاقتصاد من الجامعة نفسها عام 1995، ثم دكتوراه الاقتصاد من جامعة ماريلاند في كوليدج بارك.



ويشار إلى أن نائب وزيرة التخطيط له خبرة أكاديمية ودولية طويلة حيث عمل كباحث بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن كما عمل مستشارًا في البنك الدولي بواشنطن، كما تقلد كمالي مناصب متعدده شملت رئاسة قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الي جانب عمله كمستشار اقتصادي للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية، بالإضافة إلى منصب مدير نقطة الاتصال الوطنية المصرية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، فضلًا عن تقلده لمنصب رئيس قسم الحوكمة الاقتصادية والتخطيط في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (اسكوا).

كما شغل كمالي مؤخرًا منصب مستشار وزير التخطيط والمتابعة الاصلاح الاداري لشئون التخطيط و لمتابعة ليتم تعيينه أمس نائبًا لوزيرة التخطيط.