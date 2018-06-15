شاهد .. أغنية يا ليلة العيد بصوت زينب حسن

أدت الفنانة زينب حسن أغنية كوكب الشرق أم كلثوم « يا ليلة العيد » ، وذلك خلال استضافتها فى برنامج « صباح اون » الذي يذاع على قناة « اون لايف » ، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .



وتعد اغنية « ليلة العيد » من أشهر الأغانى المحببة لجموع المصريين فى عيدى الفطر والأضحى ، حيث يفضل الكثير من المواطنين الاستماع إليها من أجل الشعور بفرحة وبهجة العيد .



وأعلنت السلطات الدينية الإسلامية امس، فى غالبية الدول العربية أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

