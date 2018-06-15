ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كوبر يحسم مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر واوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
نور عادل
استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر،المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم،على عدم الدفع بالمحترف الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في مباراة مصر واوروجواي التي ستقام اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بأولى مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2018.

ويرغب هيكتور كوبر في أن يضع محمد صلاح على مقاعد البدلاء خوفًا من أن يدخل مباراة مصر واوروجواي منذ بدايتها وتتجدد إصابته، لذلك فضل أن يكون على مقاعد البدلاء مع إمكانية مشاركته كورقة رابحة في المباراة.

وكان هيكتور كوبر قد أكد على أن حالة محمد صلاح مستقرة وأصبح جاهزا للمشاركة وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس.

موضوعات متعلقة

ننشر التشكيل المتوقع لسموحة في مواجهة بيدفيست.. اليوم

كوبر يرد على مقولة «منتخب صلاح»

تعرف على خماسى الأهلى المرشح للانضمام للمنتخب في معسكر مارس

الشناوي يخوض أول مباراة دولية مع منتخب مصر الأول أمام البرتغال

مباراة مصر واليونان..بشرى سارة للوجوه الجديدة

استبعاد «شناوى» الاهلى .. وفتحى وصلاح على دكة البدلاء فى لقاء مصر واليونان

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية فى البنوك

الرئيس السيسي يردد تكبيرات عيد الفطر من داخل مسجد المشير.. فيديو

الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام.. صور

الجماهير تجبر لاعبي منتخب مصر على هذا الأمر قبل مواجهة أوروجواي

ارتفاع سعر محمد صلاح قبل مباراة مصر واوروجواي

سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين بمطار الحديدة

شاهد.. الصحافة السعودية تجلد منتخب بلادها ..عكاظ: أفطرنا على بصلة وجابوا العيد .. الشرق الأوسط: الأخضر يحبط جماهيره .. سبق: سقوط مؤلم وأداء عشوائي متردد

ليفربول يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

وزيرة الصحة لقيادات الوزارة: مش عايزة حد في المكاتب

محمد صلاح يهنئ المصريين بعيد الفطر

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر

شاهد.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر بطرطوس

فيديو

شاهد .. مفاجأة صلاح عبد الله للمصريين في العيد
تامر أمين يوجه رسالة قوية للمنتخب قبل مباراة مصر واوروجواي
بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال
بجودة عالية.. شاهد لقاء مصر وأوروجواي في كأس العالم
الرئيس السيسي يشاهد مع أبناء الشهداء جانبا من عرض « الليلة الكبيرة ».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟