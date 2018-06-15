كوبر يحسم مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر واوروجواي

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر،المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم،على عدم الدفع بالمحترف الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في مباراة مصر واوروجواي التي ستقام اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بأولى مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2018.



ويرغب هيكتور كوبر في أن يضع محمد صلاح على مقاعد البدلاء خوفًا من أن يدخل مباراة مصر واوروجواي منذ بدايتها وتتجدد إصابته، لذلك فضل أن يكون على مقاعد البدلاء مع إمكانية مشاركته كورقة رابحة في المباراة.



وكان هيكتور كوبر قد أكد على أن حالة محمد صلاح مستقرة وأصبح جاهزا للمشاركة وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس.