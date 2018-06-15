وزيرة التخطيط: هدفي خدمة المواطن بأحدث الأساليب التكنولوجية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هدف الحكومة الرئيس في ملف الإصلاح الإداري هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مضيفة أن خطة وزارة التخطيط تهدف بالنسبة لشق الإصلاح الإداري إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة، والتوجه نحو تطبيق اللامركزية، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد.



وأدت م. غادة لبيب، اليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك كنائب لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري.



ومن جانبها أكدت م.غادة لبيب عقب تأديتها اليمين الدستورى أن ملف الإصلاح الإداري أحد الملفات المهمة في خطط وبرامج الحكومة وأنه لابد من بذل مزيد من الجهد من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.



يُذكر أن م. غادة لبيب حاصلة علي بكالوريوس هندسة كهربائية شعبة الالكترونيات والاتصالات جامعة القاهرة عام 1992، وماجستير إدارة الأعمال عام 2012، وعملت في الفترة من 2005-2007 كمدير للمكتب الفنى بوزارة التنمية الإدارية، ومن 2007-2013 كمستشار لوزير التنمية الادارية للتطوير المؤسسي وخلال تلك الفترة كان لها الإشراف على تطوير خطط بناء القدرات علي مستوى الجهاز الإداري للدولة وعملت كعضو للجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة والمشاركة في إعداد دليل ميثاق العمل الحكومي، فضلًا عن إعداد الخطط الاستراتيجية لبرنامج التطوير المؤسسي وإعداد خطة الموازنة الاستثمارية لمشروعات البرنامج.



كما عملت "لبيب" في الفترة من 2013-2014 كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، وشاركت في تطوير الرؤية وصياغة خطة استراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي إعداد هيكل تنظيمي جديد للوزارة في ضوء خطة استراتيجية، وتصميم منظومة عمل جديدة للارتقاء بالأداء الوظيفي، وكذلك الاشتراك في وضع المبادئ الأساسية وتحديد الأنشطة المطلوبة لإنشاء هيئة تنظيم الخدمات البريدية في مصر.



وفي الفترة من 2014-2015 عملت لبيب كمدير لمكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، ثم كمستشار لنظم المعلومات للسيد رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 2015-2016 ثم كمستشار للمتابعة ونظم المعلومات، وذلك حتى تعيينها كنائب لوزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.