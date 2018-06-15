ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزيرة التخطيط: هدفي خدمة المواطن بأحدث الأساليب التكنولوجية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
آية الجارحى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هدف الحكومة الرئيس في ملف الإصلاح الإداري هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مضيفة أن خطة وزارة التخطيط تهدف بالنسبة لشق الإصلاح الإداري إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة، والتوجه نحو تطبيق اللامركزية، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد.

وأدت م. غادة لبيب، اليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك كنائب لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري.

ومن جانبها أكدت م.غادة لبيب عقب تأديتها اليمين الدستورى أن ملف الإصلاح الإداري أحد الملفات المهمة في خطط وبرامج الحكومة وأنه لابد من بذل مزيد من الجهد من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.

يُذكر أن م. غادة لبيب حاصلة علي بكالوريوس هندسة كهربائية شعبة الالكترونيات والاتصالات جامعة القاهرة عام 1992، وماجستير إدارة الأعمال عام 2012، وعملت في الفترة من 2005-2007 كمدير للمكتب الفنى بوزارة التنمية الإدارية، ومن 2007-2013 كمستشار لوزير التنمية الادارية للتطوير المؤسسي وخلال تلك الفترة كان لها الإشراف على تطوير خطط بناء القدرات علي مستوى الجهاز الإداري للدولة وعملت كعضو للجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة والمشاركة في إعداد دليل ميثاق العمل الحكومي، فضلًا عن إعداد الخطط الاستراتيجية لبرنامج التطوير المؤسسي وإعداد خطة الموازنة الاستثمارية لمشروعات البرنامج.

كما عملت "لبيب" في الفترة من 2013-2014 كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، وشاركت في تطوير الرؤية وصياغة خطة استراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي إعداد هيكل تنظيمي جديد للوزارة في ضوء خطة استراتيجية، وتصميم منظومة عمل جديدة للارتقاء بالأداء الوظيفي، وكذلك الاشتراك في وضع المبادئ الأساسية وتحديد الأنشطة المطلوبة لإنشاء هيئة تنظيم الخدمات البريدية في مصر.

وفي الفترة من 2014-2015 عملت لبيب كمدير لمكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، ثم كمستشار لنظم المعلومات للسيد رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 2015-2016 ثم كمستشار للمتابعة ونظم المعلومات، وذلك حتى تعيينها كنائب لوزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.

ترشيحاتنا

كم عدد التكبيرات في صلاة العيد؟ 3 آراء للفقهاء تعرف عليها

رمضان صبحي في أول تعليق بعد انضمامه إلى هدرسفيلد تاون

فيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27 اليوم

مئات السجناء الصادر بحقهم عفو رئاسي يستعدون للمغادرة

رنا سماحة تتوقع نتيجة مباراة مصر وأوروجواي

هل تغني صلاة العيد عن الجمعة .. المؤسسات الدينية توضح الحكم

صحف الكويت تسلط الضوء على مواجهة الفراعنة أمام السيليستى

تخفيض ساعات حظر التجوال بشمال سيناء ساعتين لأداء صلاة عيد الفطر

هزيمة السعودية ومباراة مصر تسيطر على احتفالات المصريين بالعيد

صدى البلد في مسقط رأس طارق حامد قبل مباراة مصر واوروجواي.. فيديو

برشلونة يحاول تضميد جراحه بشراء محمد صلاح بمبلغ خيالى

انتشار مكثف للشرطة النسائية في أول أيام عيد الفطر..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر

شاهد.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر بطرطوس

فيديو

شاهد .. مفاجأة صلاح عبد الله للمصريين في العيد
تامر أمين يوجه رسالة قوية للمنتخب قبل مباراة مصر واوروجواي
بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال
بجودة عالية.. شاهد لقاء مصر وأوروجواي في كأس العالم
الرئيس السيسي يشاهد مع أبناء الشهداء جانبا من عرض « الليلة الكبيرة ».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟