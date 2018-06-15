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ثقافة

المركز الثقافي للكتاب يصدر «الله الآخرية في الحضور»

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
أصدر المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع٬ كتاب «الله الآخرية في الحضور.. أو ما وراء الأصالة والمعاصرة» من تأليف الدكتور عبد الحكيم أجهر.

ويشير المؤلف في مقدمة للكتاب إلى أن: "الدرس الذي يعلمنا إياه التراث هو أن كل صياغة نظرية للعالم٬ هي فرضية باستحضار الله في شروط عالم محدد٬ في الوقت الذي يتكشف سريعا عصيان آخرية الله علي الاحتواء وعلى الاستحضار التام».

ويقول: «من هنا نفهم، لماذا حاولت بعض الصياغات في الماضي أن تمنع التفكير في ذات الله إلى درجة التحريم٬ لأن التفكير في الذات يفتح العالم والنصوص على أفق الاختلاف، وبالتالي علي بناء فرضيات أخرى عن العالم٬ الأمر الذي لا تقبل به سلطة التفسير الواحد».

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