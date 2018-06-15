سعفان يتابع إجازة عيد الفطر 3 أيام بأجر فى القطاع الخاص

يتابع وزير القوي العاملة ، محمد سفعان, مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك ومدتها 3 أيام أول وثاني وثالث أيام العيد، "اليوم الجمعة والسبت والأحد" بالشركات والمصانع.



وكانت وزارة القوي العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، "الجمعة والسبت والأحد" إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .



وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان: إنه نظرا لتصادف أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك يومي الجمعة والسبت "الراحة الأسبوعية لمعظم العاملين بالقطاع الخاص"، فقد تم الاتفاق مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال علي اعتبار يوم الأحد الموافق 17 يونيو الجاري إجازة، بالإضافة إلي يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 يونيو الجاري.



وأشار إلي أنه لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر.

