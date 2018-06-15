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اقتصاد

استقرار أسعار الحديد فى مصر اليوم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
سجلت أسعار الحديد فى تعاملات سوق البناء، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر، استقرارا ،حيث سجل سعر حديد "عز" 12 ألفًا و550 جنيها للطن، و"بشاي" 12 ألفًا و530 جنيها للطن، و"المصريين" 12 ألفًا و540 جنيها للطن، و"الجيوشي" 12 ألفا و400 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد "مصر ستيل" إلى 12 ألفا و400 جنيه للطن، و"العتال" 12 ألفا و500 جنيه للطن، وحديد "المراكبي" 12 ألفًا و430 جنيه للطن، و"عطية" 12 ألفا و500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد "العشري" 12 ألفًا و400 جنيه للطن، الدخيلة 12 ألفا 550 جنيها للطن، والجارحي 10 الاف و 150 جنيه، وأركو 9 آلاف 750 جنيه للطن.

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