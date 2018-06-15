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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد سير العمل بشوارع حي الجمرك ..صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قام الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم بجولة تفقدية بنطاق حي الجمرك للوقوف على سير العمل بنطاق الحي، ومدي تقديم الخدمات لمواطني وزائري المدينة خلال أول أيام عيد الفطر، ورصد مستوى النظافة بالشوارع، بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

وأكد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والمرافق بعمل جولات ميدانية للمتابعة اللحظية لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها.

وشدد "سلطان"، علي رفع درجات الاستعداد القصوي خلال أيام العيد، والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، مؤكدا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق لها كعروس للبحر الابيض المتوسط.
محافظ الإسكندرية يتفقد سير العمل بشوارع حي الجمرك ..صور
محافظ الإسكندرية يتفقد سير العمل بشوارع حي الجمرك ..صور
محافظ الإسكندرية يتفقد سير العمل بشوارع حي الجمرك ..صور

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