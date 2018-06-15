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إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
احمد قطب - عدسة : ابانوب نبيل
توافد صباح اليوم الجمعة عدد كبير من المواطنين على حديقة حيوان الجيزة للاحتفال بأول أيام عيد الفطر وسط تكثيف أمنى من قبل قوات الأمن.

وأقبل الأطفال بالحديقة على رسم أشكال الحيوانات على وجوههم وأيديهم ونقش حروف من أسمائهم باستخدام "الحنة" كما تفاعل البعض الآخر مع بيت السباع و جبلاية القرود.

وتواجد العشرات منذ التاسعة من صباح اليوم الجمعة على بوابة حديقة الحيوان للاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط مظاهر بهجة وسعادة في أجواء لهو ولعب من قبل الأطفال وانتشار الباعة الجائلين في محيط الحديقة.
إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور
إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور
إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور
إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور
إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور
إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور

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