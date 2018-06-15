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حوادث

انتشار مكثف للشرطة النسائية في أول أيام عيد الفطر..فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
محمد صبرى
انتشرت عناصر الشرطة النسائية، بمحيط الحدائق والمتنزهات ودور العبادة والمسارح بالقاهرة، اليوم الجمعة، لتأمين احتفالات المواطنين فى اولى ايام عيد الفطر المبارك.

وجاء انتشار ضابطات قسم مكافحة العنف ضد المرأة، بشكل مكثف في محيط دور السينما، ومناطق وسط البلد، للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن أثناء الاحتفالات.

وتم تعيين خدمات أمنية بحثية ونظامية أمام الفنادق الكبرى والمحال العامة والملاهى والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية لحفظ الأمن.

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