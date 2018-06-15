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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوروجواي اليوم في كأس العالم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:12 ص
مباراة مصر و أوروجواي
مباراة مصر و أوروجواي
مايكل عياد
يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره ببطولة كأس العالم روسيا 2018 اليوم بمواجهة أوروجواي، ويتساءل المصريون منذ أيام عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوروجواى، وعلى التشكيل ومن سيعول عليه الأرجنتيني هيكتور كوبر في انطلاقة اليوم المونديالية.

أما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوروجواى مباشرة على الهواء اليوم فسوف تذيع المباراة قناة Bein sports MAX HD1 وسيعلق على المباراة المعلقين على محمد على وعصام الشوالى وأحمد الطيب.

و حكم مباراة مصر وأوروجواي سيكون من أدار مباراة الريال والبايرن فى ذهاب قبل نهائى دورى أبطال أوروبا 2018 وهو الحكم الهولندى بيورن كيبرز، وموعد المباراة سيكون فى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت مصر.

وفيما أوضحت التدريبات الختامية أمس ملامح تشكيلة منتخب مصر الأساسية الذي من المقرر أن يخوض به الأرجنتيني هيكتور كوبر المباراة الأولى في المونديال.

وجاءت ملامح تشكيلة منتخب مصر الأساسية المتوقعة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي ومحمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عمرو وردة وعبد الله السعيد وتريزيجيه
خط الهجوم: مروان محسن

يذكر أن مصر تحل في المجموعة الأولى بالمونديال، التي تضم إلى جواره كل من روسيا وأوروجواي والسعودية أيضًا.

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