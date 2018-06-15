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اقتصاد

غازبروم تستأنف محادثاتها مع كوريا الجنوبية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية فيتالي ماركيلوف، اليوم /الجمعة/ أن الشركة وكوريا الجنوبية استأنفتا محادثاتهما بشأن بناء خط أنابيب لنقل الغاز عبر كوريا الشمالية.

وقال ماركيلوف -حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - " فيما يتعلق بخط أنابيب نقل الغاز عبر أراضي كوريا الشمالية، فهذا المشروع ليس جديدا، نحن بدأنا مناقشة هذه المسألة في عام 2011 مع الجانب الكوري، وتم اختيار الطرق وجرت محادثات مع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ثم تصاعدت التوترات بين الكوريتين وتم إيقاف المحادثات".

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم " اليوم اختلف الوضع السياسي بعض الشيء، وتوجه الجانب الكوري الجنوبي إلى غازبروم بشأن استئناف هذا المشروع، وجرت سلسلة من المحادثات في هذه الجزئية وهذه المحادثات مستمرة".

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