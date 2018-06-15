صور.. حيوانات حديقة الجيزة جاهزة لاستقبال الجمهور

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حديقة حيوان الجيزة لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك على أكمل وجه.



وجهزت الحديقة برنامجا كاملا لزوار الحديقة في العيد، يتضمن عرض السيرك والمكتبة المتنقلة والمتحف الحيواني، وإتاحة جميع الحيوانات أمام الجمهور خلال العيد، بعروضها المختلفة.



كما جهزت الحديقة منطقة ترفيهية جديدة بالكامل بها عربات تصادمية و2 سيمنا 7D، بالإضافة الى الطفطف الذي أضاف متعة للجمهور".