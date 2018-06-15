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رياضة

مباراة مصر واوروجواي ..3 صعوبات تعرقل منتخب الفراعنة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
محمد سمير
يلتقي المنتخب المصري، نظيره الأوروجوياني، اليوم الجمعة، في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم.

ونجح منتخب مصر في التأهل للمونديال، بعد غياب 28 عامًا عن كأس العالم، وينتظر أحفاد الفراعنة، الظهور للمرة الثالثة في نهائيات كأس العالم، بعد المشاركة في نسختي 1934 و1990.

وهناك بعض الصعوبات، التي ستواجه المنتخب المصري في مباراته اليوم أمام أوروجواي، نلخصها في التقرير التالي:

إصابة صلاح

بات في حكم المؤكد، عدم البدء بمحمد صلاح، في التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري، خصوصًا في ظل الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها صلاح، تعرضه لجزع في أربطة مفصل الكتف، وحاجته لبرنامج علاجي من أجل تجهيزه للمونديال.

ويخشى الجهاز الفني للمنتخب، الدفع باللاعب في مباراة اليوم، ومن ثم تفاقم إصابته وغيابه عن المونديال نهائيًا.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، إلى تجهيز اللاعب لمباراتي روسيا والسعودية، في دور المجموعات بالبطولة.

رهبة المونديال

هناك رهبة كبيرة تسيطر على اللاعبين، قبل اللعب في كأس العالم، خصوصا وأن منتخب مصر، تأهل بعد غياب 28 عامًا.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب في كأس العالم، عام 1990، والتي كانت تحتضنها إيطاليا، في هذا الوقت.

وحرص المدرب هيكتور كوبر وأعضاء الجهاز المعاون، على تهيئة اللاعبين نفسيًا، من أجل تجهيزهم للقاء أوروجواي.

صعوبة المنافس

لا شك أن الصدام مع منتخب أوروجواي، يمثل صدمة قوية للاعبي الفراعنة، خصوصا في ظل قوة المنافس واللاعبين في صفوفه.

ويعتمد منتخب أوروجواي، على أكثر من لاعب خطير، مثل إدينسون كافاني ولويس سواريز.

وسيحاول الخواجة الأرجنتينى، فرض رقابة لصيقة على الثنائي الهجومي، من أجل الحد من خطورة الخصم، على مرمى الفراعنة.

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