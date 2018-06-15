برلماني: إقرار قانون المحليات بدور الانعقاد الرابع

أعلن النائب نبيل شاهين عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة ودراسة مشروع قانون المحليات منذ فترة كبيرة تمهيدا إلى إجراء الإنتخابات المحلية، لافتا إلى أنه:" ينتظر فقط إحالته للجلسة العامة وذلك للموافقة عليه وإصداره".



وتابع شاهين فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن دور الإنعقاد الحالى لم يتبق فيه سوي 3 أسابيع وبالتالى لن يتم إقرار القانون خلال هذا الدور، لافتا إلى أنه من المتوقع تأجيله ومناقشته فى دور الانعقاد الرابع.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فى جلسات البرلمان السابقة أن قانون الإدارة المحلية الجديد يرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا أن انتخابات المحليات تجرى قبل نهاية 2018.