ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: إقرار قانون المحليات بدور الانعقاد الرابع

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:40 ص
إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
أمينة الدسوقى
أعلن النائب نبيل شاهين عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة ودراسة مشروع قانون المحليات منذ فترة كبيرة تمهيدا إلى إجراء الإنتخابات المحلية، لافتا إلى أنه:" ينتظر فقط إحالته للجلسة العامة وذلك للموافقة عليه وإصداره".

وتابع شاهين فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن دور الإنعقاد الحالى لم يتبق فيه سوي 3 أسابيع وبالتالى لن يتم إقرار القانون خلال هذا الدور، لافتا إلى أنه من المتوقع تأجيله ومناقشته فى دور الانعقاد الرابع.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فى جلسات البرلمان السابقة أن قانون الإدارة المحلية الجديد يرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا أن انتخابات المحليات تجرى قبل نهاية 2018.

موضوعات متعلقة

قانون الاستثمار يرى النور.. "اقتصادية البرلمان" تنتهي من المناقشات رغم الخلاف.. ونواب: نتمنى أن تكون الحكومة على قدر المسئولية أمام المستثمرين

7 تشريعات يطاردها شبح التأجيل بدور الانعقاد الحالي.. خلافات الإشراف القضائي تؤجل «وطنية الانتخابات».. «الجمعيات الأهلية» في الدرج.. و400 مادة تعطل إنهاء «الإجراءات الجنائية»

9 مؤجلات للبرلمان في دور الانعقاد الثالث..«العدالة الانتقالية» و«التأمين الشامل» و«الإيجارات القديمة» أبرز القوانين.. ومقعد «الدقي» ينتظر الفرج

برلمانية: لا توجد مواد تعرقل إصدار قانون المحليات

«قانون المحليات ينتظر الإفراج عنه».. محلية النواب تؤكد الانتهاء من مناقشته منذ الدور الماضى.. وأعضاء:« أخذ حقه في المناقشات».. وسبب تأجيله وجود قوانين أهم.. وتذليل كافة العقبات قبل إصداره ضرورة

«إعلام البرلمان» تنتهي من مناقشة قانون تنظيم الصحافة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يردد تكبيرات عيد الفطر من داخل مسجد المشير.. فيديو

استقرار أسعار الحديد فى مصر اليوم

صدى البلد في مسقط رأس طارق حامد قبل مباراة مصر واوروجواي.. فيديو

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوروجواي اليوم في كأس العالم

بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال

رمضان صبحي في أول تعليق بعد انضمامه إلى هدرسفيلد تاون

سعر الذهب اليوم فى مصر

الرئيس السيسى يقبل رأس أحد أبناء الشهداء ويتبادل تهانى العيد مع الأسر .. فيديو

تجنبى عادة تسبب عسر الهضم والإسهال فى عيد الفطر بهذا المشروب

صحف الكويت تسلط الضوء على مواجهة الفراعنة أمام السيليستى

وزير الرياضة يتفقد مراكز الشباب قبل عرض مباراة مصر وأوروجواي

تحذير شديد من اللجنة المنظمة لكأس العالم قبل مباراة مصر واوروجواي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر

شاهد.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر بطرطوس

فيديو

شاهد .. مفاجأة صلاح عبد الله للمصريين في العيد
تامر أمين يوجه رسالة قوية للمنتخب قبل مباراة مصر واوروجواي
بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال
بجودة عالية.. شاهد لقاء مصر وأوروجواي في كأس العالم
الرئيس السيسي يشاهد مع أبناء الشهداء جانبا من عرض « الليلة الكبيرة ».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟