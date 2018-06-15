ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الداخلية تشرح خطة الشرطة النسائية فى مكافحة التحرش..فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:56 م
صدى البلد
محمد صبرى
أكدت العميد نشوى محمود رئيس مكافحة العنف ضد المرأة أن هناك خطة محكمة للانتشار الأمني للشرطة النسائية على جميع المحاور وفى الشوارع والميادين الرئيسية فى القاهرة .

وأضافت أن الخطة تضمنت انتشار الشرطة النسائية على المراسى النيلية فى الكورنيش وعلى الحدائق والمنتزهات والسينمات والملاهى وغيرها من المتنزهات التى تشهد اقبالا من قبل المواطنين.

وأوضحت أن تواجد الشرطة النسائية فى الشوارع ومام المحافل العامة لبث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين والتأكيد على أن الاحتفالات مؤمنه بشكل محكم .

وتابعت نشوى قائلة:"جميع الضابطات المشاركة فى عمليات التأمين مدربة تدريب جيد فى كيفية التعامل مع المتحرشين والخارجين عن القانونين والمخالفين والقاء القبض عليهم وشل حركتهم بشكل كامل".

ترشيحاتنا

إعادة صلاة عيد الفطر باستاد سوهاج 3 مرات لهذا السبب..فيديو

شاهد.. وزير الرياضة يلعب تنس طاولة فى اول ايام العيد

محمد صلاح يهنئ المصريين بعيد الفطر

ارتفاع سعر محمد صلاح قبل مباراة مصر واوروجواي

مورينيو يحذر المنتخب الروسي من محمد صلاح

ألغام فى طريق الوزير الجديد يونس المصرى..خسائر شركة مصر للطيران الأبرز..سياحة البرلمان تطالب بضرورة هيكلة الموانئ الجوية وإعادة البنية الأساسية..وبرلمانى يطالب بعمل إصلاحات فى مطار القاهرة

مباراة مصر وأوروجواي .. جيل 90 يقدم نصائح ذهبية للفراعنة

نافورة الأزهر تتحول لحمام سباحة .. فيديو وصور

الرئيس السيسى يقبل رأس أحد أبناء الشهداء ويتبادل تهانى العيد مع الأسر .. فيديو

مباراة مصر واوروجواي..تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين

فاروق حسني في عزاء والدة تامر عبد المنعم .. فيديو و صور

نيابة أمن الدولة تكشف جرائم حسم ولواء الثورة لإسقاط الدولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوسف الشريف وزوجته يشجعان المنتخب بطريقتهما..صور

نافورة الأزهر تتحول لحمام سباحة .. فيديو وصور

الرئيس السيسى يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر .. صور

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. فيديووصور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

فيديو

أحمد شوبير: صدمتنا كبيرة فى المنتخب السعودي.. فيديو
تدريبات الإحماء لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة اوروجواى
وزيرة الصحة فى جولة داخل مرفق الإسعاف .. فيديو
مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بكأس العالم .. بث مباشر
شاهد.. جماهير الخصم تتوافد لمتابعة مباراة مصر وأوروجواي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟