الداخلية تشرح خطة الشرطة النسائية فى مكافحة التحرش..فيديو

أكدت العميد نشوى محمود رئيس مكافحة العنف ضد المرأة أن هناك خطة محكمة للانتشار الأمني للشرطة النسائية على جميع المحاور وفى الشوارع والميادين الرئيسية فى القاهرة .



وأضافت أن الخطة تضمنت انتشار الشرطة النسائية على المراسى النيلية فى الكورنيش وعلى الحدائق والمنتزهات والسينمات والملاهى وغيرها من المتنزهات التى تشهد اقبالا من قبل المواطنين.



وأوضحت أن تواجد الشرطة النسائية فى الشوارع ومام المحافل العامة لبث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين والتأكيد على أن الاحتفالات مؤمنه بشكل محكم .



وتابعت نشوى قائلة:"جميع الضابطات المشاركة فى عمليات التأمين مدربة تدريب جيد فى كيفية التعامل مع المتحرشين والخارجين عن القانونين والمخالفين والقاء القبض عليهم وشل حركتهم بشكل كامل".