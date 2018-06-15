مساع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية ان الاتحاد يسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة بحيث يتعامل مع التكتلات الاقتصادية العالمية على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار العالمي.



وقال ان الاتحاد يعمل علي توطين الاستثمارات العربية ضمن المنطقة العربية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة المباشرة منها الي الدول العربية وذلك لتنشيط الاقتصاديات العربية وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب بالوطن العربي.



واشار الي انه يتم تطوير الإحصاءات والبيانات ودعم مراكز الإحصاءات الوطنية والقومية في الوطن العربي وخاصة الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية لتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيانات للمستثمرين.



ودعا الي ضرورة تبني الحكومات العربية مواقف القطاع الخاص العربي تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة علي المستويات القومية والاقليمية والدولية تمكنه من ممارسة أنشطته بما في ذلك السعي لإيجاد مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي مواكب للتطورات التقنية والتكنولوجية المختلفة.