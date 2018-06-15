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الجمعة 15 يونيو 2018 - 50 : 11 ص
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بث مباشر .. صلاة الجمعة من الحرم المكي .. فيديو
الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:38 ص
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صلاة الجمعة
محمد صبري عبد الرحيم
حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدّم لكم بثا مباشرًا لصلاة الجمعة من الحرم المكي.
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