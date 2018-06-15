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أخبار البلد

محافظ القاهرة يتابع مباراة المنتخب فى مركز شباب الجزيرة..فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:08 م
صدى البلد
شيرين عادل
أكد المهندس عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة ، عشقه للساحرة المستديرة وانضمامه بنادى المصرى فى مرحلة الطفولة ولا سيما الاشتراك بالمسابقات الرياضية.

وتوقع " عبد الحميد " ، خلال جولته التفقدية بحديقة الميرلاند صباح اليوم الجمعة بأول أيام عيد الفطر ، تحقيق نتيجة التعادل بمباراة مصر وأوروجواى بمستهل مشوار الفراعنة بمونديال روسيا واختياره لمركز شباب الجزيرة لمتابعة المباراة.

يذكر أن محافظ القاهرة استهل جولته التفقدية بالأتوبيس النهرى اليوم الجمعة بأول أيام عيد الفطر المبارك يعقبها زيارة مستودع بوتاجاز عين الصيرة يليها زيارة جمعية زمزم للأيتام خلف نادي النصر بمصر الجديدة لتوزيع الهدايا على الأطفال، وأخيرًا تفقد حديقة المريلاند.

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