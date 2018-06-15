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فن

حقيقة ياسر جلال فى الحلقة الأخيرة من رحيم.. فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:59 م
صدى البلد
سمر سعد
كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل رحيم بطولة ياسر جلال ومحمد رياض وإيهاب فهمى حقيقة رحيم وتورطه بسرقة 700 مليون جنيه.

جمع رحيم " ياسر جلال " بين إيهاب فهمى ورئيسه ليكشف رحيم لإيهاب فهمى بأنه رجل شريف وكان متعاونا مع الحكومة ليعيد الأموال إلى البلد من جديد .كما استطاع رحيم أن يعيد الأموال إلى مصر بالفعل.

من ناحية أخرى شهدت الحلقة الأخيرة وفاة رحيم " ياسر جلال " على يد عماد "صبرى فواز " وكان يحاول قتل داليا " نور " والمسلسل من إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة فنون مصر.




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