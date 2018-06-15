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اقتصاد

خالد حنفي: مساع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:44 م
محمد صبيح
أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية أن الاتحاد يسعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة بحيث يتعامل مع التكتلات الاقتصادية العالمية علي أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار العالمي. 

وقال إن اتحاد الغرف العربية يعمل علي توطين الاستثمارات العربية ضمن المنطقة العربية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة المباشرة منها إلي الدول العربية وذلك لتنشيط الاقتصاديات العربية وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب بالوطن العربي. 

وأشار إلى أنه سيتم تطوير الإحصاءات والبيانات ودعم مراكز الإحصاءات الوطنية والقومية في الوطن العربي وخاصة الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية لتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيانات للمستثمرين. 

ودعا إلى ضرورة تبني الحكومات العربية مواقف القطاع الخاص العربي تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة على المستويات القومية والإقليمية والدولية تمكنه من ممارسة أنشطته بما في ذلك السعي لإيجاد مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي مواكب للتطورات التقنية والتكنولوجية المختلفة

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